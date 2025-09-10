Selección Peruana de Vóley Sub 17: estas son las jugadoras elegidas para el Sudamericano 2025

La Federación Peruana de Vóley (FPV) oficializó este martes la lista de convocadas que representarán al país en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17. El campeonato se realizará en Lima y reunirá a las selecciones más competitivas de la región. Bajo la dirección técnica de Marcelo Bencardino, la escuadra nacional buscará destacar y recuperar protagonismo en casa.

LAS 14 CONVOCADAS

El plantel nacional estará conformado por las siguientes jugadoras:

Mireya Maldonado (Armadora)

Fernando Pinto (Exterior)

Danna Silva (Central)

Tamara Galdos (Opuesta)

Valentina Valera (Exterior)

Cielo Quispe (Opuesta)

Sofía Olavarría (Exterior)

Dara Herrada (Central)

Kaori Mendoza (Líbero)

Brianna Odria (Exterior)

Milagros Solis (Exterior)

Kiara Lazo (Central)

Marcela Manrique (Armadora)

Vannia Adrianzén (Líbero)

El comando técnico lo completan Lorena Gongora (asistente técnico), Ronald Méndez (asistente), David Ramírez (estadístico), Mauricio Tejada (médico), Miguel Mosqueira (fisioterapeuta), Álvaro Palacios (trainer), Fergie Murga (nutricionista) y David Castillo (psicólogo).

FIXTURE DEL SUDAMERICANO

La participación de Perú en el torneo comenzará el miércoles 17 de septiembre frente a Bolivia a las 5:30 p. m. por el Grupo A. El jueves 18, también a las 5:30 p. m., la selección se medirá con Chile. El viernes 19 será la fecha de descanso para la escuadra nacional antes de continuar con la fase de grupos.

La expectativa es alta, pues esta generación de voleibolistas representa la esperanza de devolver al Perú al sitial histórico del vóley sudamericano, ahora con la ventaja de ser anfitrionas.