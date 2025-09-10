Carlos Zambrano tras derrota de Perú ante Paraguay: “Felizmente acabó la pesadilla”

El defensor de 36 años lamentó la campaña de la bicolor, que terminó en el noveno lugar de las Eliminatorias con apenas 12 puntos.

Carlos Zambrano se mostró autocrítico tras la derrota de Perú ante Paraguay en Lima, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El experimentado zaguero señaló que la selección nacional pocas veces logró clasificar a los Mundiales y que hoy atraviesa una dura realidad. “Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia”, comentó en diálogo con Movistar Deportes.

El defensa de Alianza Lima recalcó que el grupo luchó con lo que tenía a disposición, aunque no alcanzó para competir con las principales selecciones de la región. “Somos un equipo humilde que intenta pelear, luchar y, con lo poco que tenemos, procuramos dar batalla. Es muy duro terminar así, esperábamos un buen resultado por la gente que vino a apoyarnos”, sostuvo.

Zambrano reconoció que la campaña de Perú fue una “pesadilla”, al quedar en el noveno puesto de la tabla con solo 12 unidades. En esa línea, indicó que lo más importante ahora es mirar hacia adelante: “Felizmente acabó la pesadilla, a tratar de olvidar este mal momento”.

“TODOS SOMOS CULPABLES”

Finalmente, el jugador asumió responsabilidades y consideró que la eliminación es producto de errores compartidos. “Todos somos culpables: la FPF, los entrenadores y más nosotros, porque somos los que estamos en el campo. Tuvimos desconcentraciones, lo más justo era un empate, pero son cosas del fútbol”, concluyó.