¡Euforia total! Así celebró Guillermo Viscarra el pase al repechaje con Bolivia

El arquero de Alianza Lima compartió la celebración en el vestuario boliviano tras la histórica victoria 1-0 sobre Brasil que los acerca al Mundial 2026.

Bolivia consiguió una de sus victorias más resonantes de los últimos años al derrotar 1-0 a Brasil en El Alto por las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que le permitió asegurar un lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026. El gol de Miguel Terceros desató la locura en el estadio y en todo el plantel altiplánico, que celebró efusivamente el histórico triunfo.

Entre los más emocionados se encontró Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, quien publicó en sus redes sociales imágenes del festejo en el vestuario junto a sus compañeros. Si bien no fue titular en el encuentro, el guardameta expresó su alegría y destacó el trabajo del arquero principal Carlos Lampe, a quien apoyó en todo momento.

El triunfo boliviano se celebró como una verdadera gesta, no solo por el rival derrotado, sino también por el contexto: un Brasil golpeado futbolísticamente, pero aún considerado una potencia mundial. La altura de 4,150 metros en El Alto fue otro factor que jugó a favor de los dirigidos por Antonio Carlos Zago, quienes demostraron garra y determinación.

SUEÑA CON EL MUNDIAL

En caso Bolivia logre superar la repesca, Viscarra entrará en la historia del fútbol peruano y boliviano al convertirse en el cuarto arquero de Alianza Lima en disputar un Mundial, siguiendo los pasos de Juan Valdivieso (1930), Juan Cáceres (1978) y José González Ganoza (1982). Un sueño que ahora parece más cerca que nunca.