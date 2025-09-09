Eliminatorias Conmebol: Así quedó tabla final con Perú en los últimos puestos

La selección peruana concluyó las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con números rojos y un desempeño que deja más dudas que certezas. El conjunto nacional tuvo a tres entrenadores (Óscar Ibáñez, Jorge Fossati y Juan Reynoso) no pudo marcar ni un solo gol en condición de visitante, un reflejo de la falta de peso ofensivo fuera de casa. En total, la blanquirroja apenas consiguió dos victorias a lo largo de todo el proceso, lo que la condenó al noveno lugar de la tabla y a quedar muy lejos de la pelea por un cupo mundialista.

Bolivia celebra, Brasil respira

La última fecha estuvo cargada de emociones, pero no precisamente para Perú. Bolivia dio la sorpresa al imponerse 1-0 sobre Brasil en La Paz, resultado que no solo le permitió sumar tres puntos históricos, sino también asegurarse el séptimo puesto y con ello el pase al repechaje intercontinental. Este desenlace deja una lectura clara: si Conmebol no hubiera aumentado el número de cupos en estas Eliminatorias, Brasil, que finalizó quinto empatado en puntos con Colombia, Uruguay y Paraguay, habría tenido que conformarse con la repesca.

Tabla de posiciones final: