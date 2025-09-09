Bolivia clasifica al repechaje del Mundial 2026 tras vencer a Brasil 1-0

La selección de Bolivia logró un histórico triunfo al derrotar 1-0 a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar un lugar en el repechaje. El conjunto altiplánico, que llegaba con opciones ajustadas, aprovechó la altura para sellar una clasificación que ha generado gran entusiasmo en La Paz y en todo el país.

Mientras tanto, Venezuela quedó eliminada del proceso clasificatorio tras caer 6-3 frente a Colombia en el estadio Monumental de Maturín. La Vinotinto, que había mantenido la ilusión de llegar a su primer Mundial, vio frustrado su objetivo en un encuentro marcado por la contundencia cafetera. Con estos resultados, Bolivia disputará el repechaje intercontinental y mantiene vivo el sueño de estar presente en la próxima Copa del Mundo tras 20 años.

DEFINICIÓN DE REPECHAJE

Según el calendario FIFA, Bolivia disputaría el repechaje entre el 23 y 31 de marzo de 2026, con partidos programados en los estadios de Monterrey y Guadalajara en México. Se jugarán cuatro encuentros en total, en los que seis selecciones estarán divididas en dos llaves de tres equipos cada una.

Por ahora, Bolivia aguardará conocer a su contrincante en el repechaje. Nueva Caledonia es la única selección confirmada, mientras que los demás equipos provendrán del ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia), el vencedor de la final de la segunda ronda de la CAF (África) y dos lugares para la Concacaf, que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda.