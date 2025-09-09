Con gol de penal Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias

El mítico delantero portugués no se cansa de romper récords y ahora, a sus 40 años, con un gol de penal frente a Hungría se convirtió en el jugador que más tantos anotó en las eliminatorias de clasificación al mundial contando cualquier confederación de todo el mundo. Cristiano Ronaldo alcanzó las 39 anotaciones empatando en el primer lugar con el guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruíz.

Además, en el duelo histórico con Lionel Messi también tomó una ventaja porque el argentino se quedó en 36 luego del doblete que marcó contra Venezuela en lo que fue su último juego en las Eliminatorias Conmebol.

¿Cuáles fueron las selecciones a las que más goles les anotó?

El 'Bicho' en su largo historial como principal carta ofensiva del cuadro lusitano logró tener a Luxemburgo como su víctima favorita.