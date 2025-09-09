Perú vs Paraguay EN VIVO: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

ACTUALIZACIÓN

1': Rueda la pelota en el Estadio Nacional de Lima.

La selección peruana quedó lista para disputar su último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Hoy, martes 9 de septiembre, la ‘blanquirroja’ recibe a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 18:30 horas, en un partido que marcará su despedida del certamen.

Alineación confirmada de Perú

El entrenador Óscar Ibáñez ya definió al once titular que saltará al campo esta noche:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera; Luis Ramos.

Paraguay, por su parte, llega a este compromiso con la clasificación asegurada tras 15 años de ausencia en una Copa del Mundo, mientras que Perú buscará despedirse de su gente con una victoria que alimente la esperanza de cara al futuro.

NOTA ORIGINAL

Hoy, martes 9 de septiembre, la selección peruana enfrenta a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La ‘bicolor’, ya sin chances de llegar al repechaje, se despide del certamen como local en un duelo que también marcará el final del proceso de Óscar Ibáñez en el banquillo.

Perú llega tras una dura derrota por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo, que selló matemáticamente su eliminación. Con 12 puntos, la escuadra nacional ocupa la penúltima casilla de la tabla, a seis unidades de Venezuela.

A qué hora y dónde ver el partido

El encuentro está programado para las 18:30 horas en Perú, mientras que en Paraguay será a las 20:30 horas. En México se verá a las 17:30, en Colombia y Ecuador a las 18:30, en Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos a las 19:30, y en Argentina, Brasil y Uruguay a las 20:30.

La transmisión para territorio peruano estará a cargo de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de Movistar Play vía streaming. En Paraguay se podrá seguir a través de Unicanal, Trece y GEN, además de plataformas digitales como Versus y Popu TV.

Bajas y contexto del rival

La principal baja de la selección peruana será Sergio Peña, suspendido por acumulación de amarillas, mientras que Renato Tapia vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción. En tanto, Paraguay llega clasificado al Mundial 2026 luego de empatar con Ecuador, hecho que provocó que el presidente declare feriado nacional.

El técnico Gustavo Alfaro no contará con Junior Alonso, Andrés Cubas ni Miguel Almirón por suspensión. La ‘albirroja’, sexta en la tabla con 25 puntos, quiere cerrar su campaña con un triunfo de visitante.

Historial reciente entre Perú y Paraguay

En los últimos cinco encuentros de Eliminatorias, la ‘bicolor’ mantiene un dominio sobre la ‘albirroja’: tres victorias y dos empates. Estos son los resultados:

Eliminatorias 2026: Paraguay 0-0 Perú

Eliminatorias 2022: Perú 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2022: Paraguay 2-2 Perú

Eliminatorias 2018: Paraguay 1-4 Perú

Eliminatorias 2018: Perú 1-0 Paraguay