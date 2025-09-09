La FPF mira al Cusco como sede alterna en las Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya proyecta el camino hacia las Eliminatorias para el Mundial 2030 y contempla una medida inédita: trasladar parte de la localía de la selección nacional a la altura del Cusco. De acuerdo con información de L1Max, la dirigencia evalúa inscribir al estadio Inca Garcilaso de la Vega como sede alterna, con miras a recibir allí a rivales de peso como Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay.

El desempeño reciente en Lima dejó más dudas que certezas. La Bicolor apenas consiguió 10 puntos en sus compromisos en casa durante las clasificatorias al Mundial 2026, un saldo que la dejó entre los peores locales de Sudamérica. Este bajo rendimiento ha impulsado a los directivos a buscar alternativas que permitan recuperar la ventaja competitiva de jugar en territorio nacional.

Cusco como nuevo bastión

Aunque la selección ha disputado amistosos en ciudades como Arequipa, Trujillo, Tacna y Moquegua, nunca lo ha hecho oficialmente en la ‘Ciudad Imperial’. De concretarse la propuesta, Cusco se convertiría en una plaza histórica para la Blanquirroja. La estrategia se apoya en la altitud: a 3,399 metros sobre el nivel del mar, el Inca Garcilaso de la Vega representa un escenario que exige físicamente a los rivales, siguiendo el ejemplo de Bolivia con La Paz y El Alto, sedes que han sido determinantes en sus campañas.

El estadio cusqueño, inaugurado en 1958, cuenta con capacidad para 42 mil espectadores y ha sido modernizado en los últimos años con tecnología de iluminación LED de estándar FIFA y Conmebol. Además de ser casa de Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso, ya fue escenario de la Copa América 2004 y de numerosos encuentros internacionales de clubes. Ahora, la FPF considera que podría convertirse también en un aliado clave para relanzar las aspiraciones mundialistas de la selección peruana.