Alianza Lima vs. Universidad de Chile: confirman estadio para partido de vuelta por la Sudamericana

El partido se jugará fuera de Santiago y sin público tras los violentos incidentes registrados en el partido ante Independiente en Avellaneda.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo. El encuentro será clave para definir al semifinalista del certamen.

El máximo ente del fútbol sudamericano informó a través de sus redes sociales la programación de todos los cruces de cuartos de final. En el caso de la Universidad de Chile, el choque se jugará a puertas cerradas debido a la sanción que recibió el club tras los incidentes violentos ocurridos en su partido ante Independiente en Avellaneda, durante los octavos de final.

La decisión de trasladar el encuentro a Coquimbo responde también a la indisponibilidad del Estadio Nacional de Santiago, que será sede del Mundial Sub-20. Por ese motivo, la U. de Chile deberá recibir a los íntimos en un escenario alternativo, con la obligación de cerrar la llave sin el aliento de su hinchada.

EN CASA DE COQUIMBO

El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso cuenta con una capacidad para 18 750 espectadores y es la casa de Coquimbo Unido, actual líder de la primera división chilena. En este escenario, Alianza Lima buscará dar el golpe y conseguir la clasificación a semifinales de la Sudamericana, instancia a la que no accede desde hace varias décadas.