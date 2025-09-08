Eliminatorias Conmebol: Estos son los partidos de la última fecha del torneo internacional

En Sudamérica se definirá que selección será la que jugará el repechaje y también será el último encuentro de una pobre selección peruana.

El fútbol internacional no se detiene y este martes 9 de septiembre se disputará una nueva jornada de clasificación tanto en Sudamérica como en Europa. En el continente americano, las selecciones pelearán por un lugar en la Copa del Mundo 2026, con encuentros que arrancarán desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Mientras tanto, en el Viejo Continente, uno de los choques más esperados es el duelo entre Francia e Islandia, válido por las clasificatorias de la UEFA.

Programación en Sudamérica

Los compromisos de las Eliminatorias sudamericanas podrán seguirse en señal abierta y por cable, así como en distintas plataformas de streaming:

Perú vs Paraguay | 6.30 p. m.

Venezuela vs Colombia | 6.30 p. m.

Ecuador vs Argentina | 6.30 p. m.

Bolivia vs Brasil | 6.30 p. m.

Chile vs Uruguay | 6.30 p. m.V

Clasificación de la UEFA

En Europa también habrá acción con partidos decisivos rumbo a la Eurocopa y al Mundial. Estos son los encuentros programados: