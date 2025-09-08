Eryc Castillo revela que pudo llegar a Universitario este 2025: “Pensé que era para allá”

En la última edición de ‘Enfocados’, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, tuvieron como invitados a los ecuatorianos Fernando Gaibor y Eryc Castillo, quienes contaron su experiencia en el fútbol peruano.

Durante la conversación la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’, Castillo contó que antes de fichar por Alianza Lima, tuvo una conversación con Fabián Bustos, por lo que, pensó que iba a jugar en Universitario, ya que, en aquel momento, el argentino dirigía al combinado crema.

“Cuando me dijeron, sinceramente de corazón, que Bustos estaba en la ‘U’, pensé que era para allá”, declaró el extremo blanquiazul recordando que el exestratega del plantel merengue ya lo había dirigido en Barcelona.

UNO DE LOS JUGADORES MÁS DESTACADOS

Eryc Castillo desde su arribo a La Victoria se ha convertido en un jugador importante para Néstor ‘Pipo’ Gorosito en la Liga 1 2025 y Copa Sudamericana, certamen en el que intentará llegar a las semifinales.