Óscar Ibáñez se despediría de la Selección Peruana tras el partido contra Paraguay

La Federación Peruana de Fútbol habría decidido no extender su vínculo, descartando su presencia en los amistosos de noviembre.

La etapa de Óscar Ibáñez al frente de la Selección Peruana de Fútbol llegará a su fin este martes, cuando culmine el compromiso ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Con esta decisión, se cierra un ciclo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había considerado extender por unas semanas más, pero que finalmente optó por dar por terminado.

En un primer momento, la directiva de la FPF tenía en agenda renovar el vínculo del entrenador hasta noviembre, con la finalidad de que dirija los partidos amistosos programados para esa fecha. No obstante, el plan fue descartado y la continuidad de Ibáñez se limitará únicamente hasta el choque frente a la escuadra guaraní.

Rumbo a un nuevo proyecto

La salida del actual técnico abre paso a un proceso de búsqueda más amplio. De acuerdo con fuentes cercanas a la federación, la meta es contratar a un estratega de primer nivel a inicios del 2026, con miras a consolidar un proyecto que responda a las exigencias de las clasificatorias rumbo al Mundial 2030.

Con este panorama, queda confirmado que Ibáñez no estará en el banquillo en los amistosos que la Selección Peruana disputará en noviembre frente a Rusia y Chile, programados para los días 12 y 18. El cierre de su etapa marcará una transición importante para el equipo nacional, que deberá encarar el próximo año con un nuevo liderazgo.