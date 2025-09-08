Perú vs. Paraguay: conoce el once que usará Óscar Ibáñez para despedirse de las Eliminatorias 2026

Tras la derrota 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, la Selección Peruana perdió todas las chances para llegar al Mundial 2026, por lo que, este martes 9 de setiembre a las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional, se despedirá de las Eliminatorias ante Paraguay.

En busca de no cerrar este proceso de Clasificatorias rumbo a la cita deportiva del próximo año, el entrenador del combinado nacional, Óscar Ibáñez, realizará una serie de modificaciones en la oncena que jugó ante los ‘charrúas’.

POSIBLE ALINEACIÓN DE IBÁÑEZ

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Luis Ramos, serían los elegidos por Ibáñez para despedirse de las Eliminatorias.

Cabe mencionar que, de conseguir una victoria, la Selección Peruana culminará este proceso de Clasificatorias en el noveno lugar con 15 puntos, caso contrario de conseguir un empate aguardaría al resultado de Chile ante Uruguay.