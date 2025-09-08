Luis “Cuto” Guadalupe sobre el Perú vs. Paraguay: “hay que terminar las Eliminatorias con un triunfo”

Tras la dura derrota 3 a 0 frente a Uruguay en Montevideo, que dejó al combinado de Óscar Ibáñez sin opciones de clasificar al Mundial, la blanquirroja afrontará este martes, a las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional, su último compromiso de las Eliminatorias frente a Paraguay. En este contexto, el ex seleccionado nacional y embajador de Inkabet, Luis “Cuto” Guadalupe, compartió su opinión sobre el presente de la Bicolor y el reto de cerrar dignamente la campaña.

Un partido para el honor

Guadalupe, quien defendió la camiseta blanquirroja durante las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006, destacó que lo más importante en este choque final es que la selección se despida con un buen resultado. “Hay que terminar de la mejor manera el torneo, sería muy bueno que sea con un triunfo”, afirmó. Recordemos que, en 17 partidos jugados, Perú apenas logró dos victorias, además de seis empates y nueve derrotas.

Por otro lado, será interesante observar el once que Óscar Ibáñez, técnico de la escuadra nacional, pondrá en la cancha este martes. Con un plantel compuesto por futbolistas experimentados y otras piezas jóvenes, “Cuto” consideró que se debe apoyar el equipo que elija el ex portero de Cienciano y Universitario. “Será una decisión del DT. La opción que tome debe ser respetada y aceptada”, aseguró.

Asimismo, descartó que el duelo ante Paraguay signifique el cierre del ciclo en la selección para jugadores como Carlos Zambrano, Pedro Gallese o Yoshimar Yotún. “Ellos todavía pueden seguir jugando y dar más por el país. El fútbol es de momentos y en cada fecha o temporada uno tiene la oportunidad de reinventarse y ponerse nuevos objetivos”, remarcó.

El inicio de una restructuración

Con miras a las próximas Eliminatorias, “Cuto” indicó que esta campaña debe servir como punto de partida para lograr mejoras en el fútbol peruano. “Las derrotas y malos ciclos dejan muchas enseñanzas. Estoy seguro de que las personas que están a cargo van a evaluar y tomar las mejores decisiones”, comentó.

Finalmente, acerca de quién asumirá el puesto de entrenador del siguiente proceso eliminatorio, Guadalupe respalda la labor de Ibáñez, con quien compartió vestuario durante el tricampeonato de Universitario de Deportes en 1998, 1999 y 2000. “Ibáñez es un DT capacitado y preparado para estar en el banquillo mucho más tiempo. Es un gran profesional”, sostuvo.

