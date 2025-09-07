Erick Noriega eleva su valor en el mercado tras debutar con la Selección Peruana y Gremio

Con este incremento, Noriega se ubica entre los jugadores más cotizados de la Selección Peruana, compartiendo lista con nombres como Marcos López, Oliver Sonne y Luis Abram.

El mediocampista Erick Noriega, de 23 años, atraviesa un notable crecimiento en su carrera profesional. Tras su llegada al Gremio de Brasil y su reciente participación con la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026, el exjugador de Alianza Lima vio incrementado su valor en el mercado de manera significativa, pasando de 500 mil dólares en agosto de 2024 a dos millones en septiembre de 2025, según el portal especializado Transfermarkt.

Noriega debutó como titular en el empate de Gremio ante Flamengo por el Brasileirao, partido en el que fue considerado uno de los más destacados de su equipo. Posteriormente, formó parte del once inicial de la bicolor en la derrota frente a Uruguay en Montevideo. Aunque su rendimiento no fue el mejor, al igual que el resto de sus compañeros, su presencia en escenarios internacionales reforzó su valorización.

Con este incremento, Noriega se ubica entre los jugadores más cotizados de la Selección Peruana, compartiendo lista con nombres como Marcos López, Oliver Sonne y Luis Abram. Su proyección en el balompié sudamericano lo perfila como una de las cartas de renovación más prometedoras para el equipo de Jorge Fossati en el camino a la Copa del Mundo.

SERÁ TITULAR ANTE PARAGUAY

El volante entrenó con normalidad este sábado y apunta a mantener su lugar como titular en el próximo duelo ante Paraguay, a disputarse en Lima por las Eliminatorias. Posteriormente, la Selección Peruana recibirá a Colombia este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional, que albergará a más de 43 mil espectadores.