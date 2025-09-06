Cristiano Ronaldo supera a Messi en eliminatorias con este récord

Sigue haciendo historia en las canchas, el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo sigue superando récords a sus 40 años de edad. En su camino hacia su probablemente última Copa del Mundo, anotó un doble ante Armenia en las eliminatorias de la UEFA.

Con estos tantos, CR7 busca llegar a los 1000 goles como profesional y en la que ya cuenta con 942 tantos.

SUPERA A MESSI

Cristiano Ronaldo también está a punto de convertirse en el máximo goleador en la historia de eliminatorias Mundialistas, y acaba de superar a Lionel Messi en esa carrera.

Con sus anotaciones ante Armenia, CR7 superó los 37 goles de Messi en eliminatorias para convertirse en el segundo máximo goleador en la historia, solamente por detrás de Carlos el ‘Pescadito’ Ruiz.