Perú suma sus primeras 18 medallas en la President’s Cup 2025 de Taekwondo

Demostrando su técnica y haciendo respetar la casa, la delegación peruana de taekwondo, con integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), sumó sus primeras 18 medallas en la modalidad Poomsae de la President’s Cup 2025, que se inició este viernes y se desarrolla hasta el domingo en el Polideportivo 3 de la Videna IPD.

Entre los principales ganadores en la jornada inaugural estuvieron Carmela De la Barra, medallista de oro en los Juegos Bolivarianos 2024, quien obtuvo el primer lugar del podio junto con Rodrigo Subauste, ambos partes del PAD del IPD.

También destacó la presea dorada que logró Mateo Argomedo (integrante del PAD), junto con Luis Sacha y Sebastián Rodríguez en la categoría Equipos masculino menos de 30.

Este sábado 6 y domingo 7 continúan las competencias con las pruebas de Kyorugi en las categorías Senior, Juvenil y Cadete.

Participan más de 1500 deportistas en este torneo oficial del World Taekwondo (WT), que es promovido por la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), con organización de la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo (FDPTKD) y el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

MEDALLISTAS

ORO (7)

Carmela De la Barra y Rodrigo Subauste (Parejas menos de 30)

Mateo Argomedo, Luis Sacha y Sebastián Rodríguez (Equipos masculino menos de 30)

Marina García (Menos de 60 femenino)

Marina García y Hebert Díaz (Parejas menos de 60)

Josué Holguín, Ricardo Cubas y Diogo Campos (Equipos masculino Cadete)

Valentina Rodríguez, Romina Ramírez y Haeri Campos (Equipos femenino Cadete)

Ana Valdez, Alyssa Ramos y María Fernández (Equipos femenino Junior)

PLATA (3)

Rodrigo Subauste (Individual Menos de 30 masculino)

Karen Zárate y Marcel Castillo (Parejas menos de 50)

Mateo Palacios, Marcelo Rodríguez y Sebastián Nalvarte (Equipos masculino Junior)

BRONCE (8)

Medalit Portal (Individual Menos de 50 femenino)

Karen Zárate (Individual Menos de 50 femenino)

Jesús Bobadilla (Cadete masculino)

Diogo Campos (Cadete masculino)

Sebastián Nalvarte (Junior masculino)

Hebert Díaz (Individual Menos de 60 masculino)

Ana Valdez (Junior femenino)

Vanessa Pinedo (Individual Menos de 40 femenino)