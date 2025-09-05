Periodista peruano pide retorno de Alex Valera a la Selección: “No nos abandones, necesitamos de ti”

El sueño de la Selección Peruana para llegar al Mundial 2026 quedó esfumado luego de la derrota 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Este panorama incierto que atraviesa la bicolor causó el pronunciamiento de los hinchas nacionales.

Por medio de su programa digital, el periodista deportivo, Alan Diez, ante la falta de atacantes en el combinado patrio decidió enviarle un mensaje al jugador de Universitario, Alex Valera, a quien le pidió que vuelva pronto al equipo de todos.

“Alex, no nos abandones hermano, necesitamos de ti, no digo que con Valera ganábamos, pero existía una pieza de recambio en el partido de hoy (ayer), Perú jugó mal es cierto, pero necesitamos piezas de recambio, entró el ‘Tunche’ (José Rivera), caminaba, por un lado, no sabía dónde ubicarse, sí el partido iba 3-0, estoy de acuerdo”, manifestó.

ÚLTIMO PARTIDO DE PERÚ EN LAS CLASIFICATORIAS

Este martes 9 de setiembre a las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional, la Selección Peruana disputará su último partido en el proceso de Clasificatorias ante Paraguay. El plantel dirigido por Óscar Ibáñez buscará regalarle un triunfo a la afición que se dará cita al coloso del José Díaz.