¡Orgullo peruano! Ignacio Buse disputará la final del Challenger de Sevilla 2025

Aunque en el fútbol nos ha ido mal, hay otros deportes que le están dando alegría a los peruanos. El tenista nacional Ignacio Buse venció a Daniel Mérida y consiguió su pase a la final del Challenger de Sevilla 2025.

¿CÓMO LLEGÓ A ESTA LA ÚLTIMA INSTANCIA?

Desde un comienzo Buse sabía que el compromiso no sería fácil, por lo que, después de tres horas y sets de 7-6 (7-4), 2-6 y 3-6, el representante de la raqueta peruana logró su pase a la última instancia del certamen.

El partido se complico en un comienzo a ‘Nacho’, ya que, presentó una serie de problemas en los saques. De igual manera, su rival español tuvo que ser atendido por su fisioterapeuta por una serie de molestias.

Cabe mencionar que, Ignacio Buse disputará una tercera final deportiva durante el presente año. El peruano buscará levantar el título del Challenger 125 de Sevilla este sábado 6 de setiembre a las 1:00 p.m. ¿Le dará una alegría a los peruanos?