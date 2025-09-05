Néstor Gorosito, Renzo Garcés y Rodrigo Ureña recibieron fuertes sanciones por parte de la FPF

El clásico del fútbol peruano disputado el 31 de agosto entre Universitario y Alianza Lima continúa dando que hablar, esta vez por las severas sanciones emitidas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El documento oficial, notificado esta semana, detalla suspensiones y multas a distintos protagonistas del encuentro jugado en el Monumental.

En la resolución, se precisa que se “suspende al señor Néstor Gorosito por seis (06) partidos por haber vulnerado el numeral 1) del artículo 42° y el artículo 55° del RUJ-FPF, al haber incurrido en un supuesto de ofensa al honor del público asistente”. Además, se agrega que la sanción tiene aplicación inmediata y que el técnico de Universitario de Deportes deberá pagar media UIT como multa, siendo el club Alianza Lima responsable solidario del pago. Además, Rodrigo Ureña también tiene una suspensión de seis fechas y Renzo Garcés de cuatro.

Más sanciones y multas

No fue el único caso. El documento señala que se “suspende al señor Giacomo Scerpilla por cuatro (04) partidos por haber vulnerado el artículo 55° del RUJ-FPF, al haber incurrido en un supuesto de ofensa al honor de los hinchas del Club Universitario de Deportes”. En la misma línea, se determinó “suspender al señor Héctor Ordóñez por cuatro (04) partidos por haber incurrido en un supuesto de ofensa al honor del Club Universitario de Deportes”.

Por su parte, Carlos Zambrano recibió dos fechas de castigo por “haber vulnerado el artículo 66° del RUJ-FPF, al haber incurrido en un supuesto de provocación al público asistente”, además de una multa de media UIT. En contraste, el fallo concluye con una decisión favorable para otro futbolista: “dejar sin efecto la imputación […] en contra del señor Pablo Ceppelini”, descartando así las acusaciones en su contra.