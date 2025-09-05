“Los que deciden deben hacerse cargo”: La indirecta de Marcos López tras quedar Perú fuera del mundial

La Selección Peruana quedó fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva y las críticas no se hicieron esperar. El lateral Marcos López alzó la voz en Montevideo y dejó un mensaje directo hacia la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por Agustín Lozano y Jean Ferrari, luego de la derrota ante Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas.

La dura goleada sufrida por la ‘blanquirroja’ en el Estadio Centenario generó frustración entre jugadores y aficionados. López, quien milita en el Feyenoord de Países Bajos, declaró en zona mixta que los errores a lo largo del proceso clasificatorio deben ser asumidos por quienes toman las decisiones en la FPF. “Nosotros como jugadores siempre damos la cara, pero se tienen que hacer cargo los que deciden”, señaló.

El futbolista también fue consultado sobre la continuidad de Óscar Ibáñez al mando del banquillo peruano. “Óscar es un gran técnico, me gustaría, pero las decisiones no las tomo yo, las toma la dirigencia”, expresó, dejando en claro que el futuro del comando técnico depende exclusivamente de la federación y no del plantel.

HINCHAS RESPALDAN CRÍTICAS A LOZANO

Las declaraciones de Marcos López encontraron eco inmediato en redes sociales, donde hinchas, periodistas y exjugadores coincidieron en responsabilizar a Agustín Lozano por la eliminación de Perú del Mundial 2026. La permanencia de Lozano en la Federación Peruana de Fútbol hasta 2030 ha intensificado el malestar de los aficionados, que exigen cambios urgentes para evitar repetir otro fracaso en el camino hacia el próximo proceso clasificatorio.