Eliminatorias Conmebol: seis clasificados, dos eliminados y un repechaje en juego

La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó prácticamente sellado el panorama: ya hay seis selecciones con boleto asegurado a la próxima Copa del Mundo. Argentina, Brasil y Ecuador habían garantizado su pase con anticipación, y este jueves se sumaron Uruguay, Colombia y Paraguay. Con ello, solo resta definirse quién será el representante de la región en el repechaje internacional.

Venezuela y Bolivia se disputan el repechaje

Con Perú y Chile fuera de carrera, la pelea final quedó en manos de Venezuela y Bolivia. La Vinotinto suma 18 puntos y ocupa de momento la plaza de repechaje, mientras que la Verde, con 17 unidades, mantiene sus aspiraciones intactas. La última fecha será decisiva: los venezolanos recibirán a Colombia en Maturín, mientras que los bolivianos afrontarán un duro duelo en La Paz frente a Brasil.

En lo más alto de la tabla, Argentina lidera con 38 puntos y se perfila como la selección más dominante de las Eliminatorias. Detrás aparecen Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia (25) y Paraguay (25). Todos ellos ya tienen asegurada su participación en la cita mundialista que, por primera vez en la historia, reunirá a 48 selecciones.

El repechaje intercontinental se jugará en marzo de 2026 con un formato renovado: seis equipos (uno por Conmebol, uno por Oceanía, uno por África, uno por Asia y dos por Concacaf) disputarán las últimas dos plazas disponibles. Según lo dispuesto por la FIFA, los dos mejores clasificados en el ranking mundial ingresarán directamente a las finales, mientras que los otros cuatro seleccionados se medirán en semifinales para definir a los rivales.