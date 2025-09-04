Messi alcanza a Cristiano Ronaldo en la tabla histórica de goleadores de Eliminatorias

El argentino alcanzó los 36 goles y comparte el segundo lugar histórico de la tabla de goleadores rumbo a los Mundiales. ¿Quién los supera?

Lionel Messi volvió a brillar con la camiseta de Argentina y lo hizo en un contexto especial: su último partido en las Eliminatorias sudamericanas. El capitán de la Albiceleste marcó dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela y, con ello, alcanzó un registro que lo coloca en la élite mundial de las clasificatorias.

Con este doblete, el astro rosarino llegó a 36 anotaciones en partidos de Eliminatorias, igualando así la marca del portugués Cristiano Ronaldo. Ambos comparten ahora el segundo puesto en el ranking histórico de máximos artilleros en este tipo de competiciones.

Solo un goleador por delante

El único jugador que supera a Messi y a Cristiano es el guatemalteco Carlos Ruiz, quien ostenta el récord con 39 goles en Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. De esta manera, el argentino queda a tan solo tres conquistas de igualar la cima de la tabla, un registro que podría mantenerse como una marca inalcanzable si se confirma que este fue su último encuentro clasificatorio.

La victoria ante Venezuela no solo significó un nuevo logro para la selección dirigida por Lionel Scaloni, sino también un hito más en la extraordinaria carrera de Messi. A sus 36 goles en clasificatorias, suma una trayectoria internacional que lo mantiene como uno de los futbolistas más determinantes de la historia.