Yoshimar Yotún tras derrota de Perú ante Uruguay: “Tranquilos porque dejamos todo en la cancha”

En su partido decisivo en el Estadio Centenario de Montevideo, la Selección Peruana perdió 3-0 ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y quedó oficialmente eliminado de la cita deportiva.

Tras este tropiezo, el capitán del equipo, Yoshimar Yotún decidió declarar a los medios de comunicación y aseguró que los futbolistas que tuvieron minutos en el terreno de juego se esforzaron de la mejor manera para poder conseguir un resultado positivo.

“Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero tranquilos porque el equipo dejó todo en la cancha. No es un momento fácil para los que no tienen tanto recorrido en la Selección, hay que mirar hacia adelante y tratar de terminar con victoria la Clasificatoria", declaró.

ÚLTIMO PARTIDO DE LA BICOLOR

El equipo dirigido por Óscar Ibáñez tendrá que darle la vuelta a la página de inmediato, debido a que, este martes 9 de setiembre a las 6:30 p.m. la Selección Peruana se despedirá ante sus hinchas en el Estadio Nacional frente a Paraguay.