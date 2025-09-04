¡Ya tienen rival!: Alianza Lima medirá fuerzas con Universidad de Chile tras fallo de Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció un severo castigo contra Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, tras la investigación de incidentes recientes en torneos continentales. La Comisión Disciplinaria resolvió “descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025”, además de imponerle la obligación de disputar siete partidos como local a puertas cerradas y otros siete como visitante sin hinchada. Asimismo, el club argentino recibió una multa de “USD 150.000” y otra adicional de “USD 100.000”.

Por su parte, Universidad de Chile también fue sancionada con medidas similares. El comunicado oficial detalla la “obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL” y la prohibición de contar con sus hinchas en siete encuentros de visita. Además, la U de Chile deberá pagar “USD 150.000” por una infracción disciplinaria, así como una multa adicional de “USD 120.000”.

Una rivalidad con historia

Este escenario deja a Alianza Lima como protagonista en los cuartos de final del torneo. Tras el fallo disciplinario, los blanquiazules enfrentarán a Universidad de Chile en una llave que tiene sabor a revancha para la hinchada peruana. Cabe recordar que en 2010, los azules eliminaron a Alianza en los octavos de final de la Copa Libertadores, un episodio aún presente en la memoria de los aficionados.

Además de las sanciones económicas y deportivas, la Conmebol ordenó a ambos clubes “exhibir un cartel con la frase ‘BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA’” en su siguiente partido como local y realizar una campaña similar en sus redes sociales. El organismo advirtió también que, en caso de reincidencia, aplicará lo establecido en el “artículo 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL”.