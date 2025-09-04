Perú quedó oficialmente eliminado del Mundial 2026 tras caer 3-0 ante Uruguay

Perú quedó eliminado de las Eliminatorias 2026 tras perder 3-0 ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La selección no logró revertir un marcador adverso que se abrió temprano en el partido y sufrió la superioridad del equipo local, que aprovechó cada descuido defensivo. Con este resultado, la blanquirroja cerró su participación sin alcanzar la zona de repechaje, mientras Uruguay aseguró su clasificación directa al torneo.

FINAL DEL PARTIDO

90+3′ 🛎️ ¡Final del partido! Uruguay vencío 3-0 a Perú en el Centenario. La blanquirroja queda eliminada de las Eliminatorias, mientras Uruguay asegura su clasificación.

90′ ⏱️ Se añaden tres minutos de tiempo adicional al partido. Perú intentará descontar en el cierre del encuentro.

87′ 🔄 Cambio en Perú: ingresa Pretell y sale Noriega, buscando refrescar el ataque en los minutos finales del partido.

86′ 😱 Perú se salva del cuarto gol: Salazar pierde el control dentro del área y desperdicia una clara oportunidad para Uruguay.

80′ 🟨 Peña recibe tarjeta amarilla por reclamar al árbitro. Con esta amonestación, se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas.

80′ 🔄 Cambio en Perú: sale Quevedo e ingresa “El Tunche” Rivera. Perú busca descantar a 10 minutos del final.

79′ ⚽️🇺🇾 ¡GOL de Uruguay! Viñas aprovecha una desatención en la defensa peruana y pone el 3-0 en el marcador.

78′ 🟨 Segunda tarjeta amarilla para Uruguay: Oliveira es amonestado tras una fuerte entrada sobre Quevedo.

76′ 🔄 Uruguay realiza su tercer cambio: entra Salazar y se retira Pellistri. Los locales refrescan el mediocampo para sostener la ventaja sobre Perú.

73′ 🔄 Segundo cambio en Uruguay: se retira Aguiar e ingresa Viñas. Los charrúas buscan frescura en ataque para mantener el control del partido.

69′ 🔄 Uruguay realiza su primer cambio: se retira De Arrascaeta e ingresa Ugarte. El equipo local busca mantener la ventaja de 2-0 sobre Perú.

68′ 🟨 Betancur recibe tarjeta amarilla, la primera en Uruguay, tras una falta en la mitad de la cancha contra Sergio Peña.

65′ 🔄 Cambio en Perú: entra Concha y sale Yotún. La blanquirroja busca mayor movimiento el mediocampo y generar más ataque.

58′ ⚽️🇺🇾 ¡GOL de Uruguay! De Arrascaeta marca el segundo tras una gran jugada colectiva, poniendo el 2-0 sobre Perú en el Centenario.

54′ 🔝 Marcos López remata de cabeza y el balón se va por encima del arco uruguayo. Perú sigue buscando el empate en Montevideo.

47′ 😰 ¡Se salva Perú! Uruguay estuvo a punto de marcar el segundo, pero la defensa peruana despeja a tiempo dentro del área.

46′ 🔄 Inicio del segundo tiempo con cambios en Perú: salen Cabrera y “Canchita” González, mientras ingresan Peña y Grimaldo.

PRIMER TIEMPO

45+3′ 🛎️ ¡Final del primer tiempo! Uruguay se va al descanso ganando 1-0 gracias al gol de Aguirre.

45′ ⏱️ El árbitro añade tres minutos de tiempo adicional al primer tiempo. Perú busca igualar antes del descanso.

40′ 😬 Yoshimar Yotún casi empata para Perú con un potente disparo desde fuera del área, pero el portero uruguayo desvía el balón al córner.

36′ 🚨 Uruguay genera peligro con De Arrascaeta en el área peruana, sumando su décimo remate del partido. En la blanquirroja ya calienta la banca, con Oliver Sonne encabezando los movimientos.

30′ 🟨 Christofer “Canchita” González es amonestado tras una falta en el mediocampo. Segunda tarjeta amarilla para Perú en lo que va del partido.

16′ 😰 Error de Gallese y De Arrascaeta casi aprovecha para marcar el segundo de Uruguay. Perú respira en el Centenario.

13′ ⚽️🇺🇾 ¡GOL de Uruguay! Aguirre abre el marcador tras una gran jugada individual de De Arrascaeta que superó a la defensa peruana.

9′ 😱 ¡Se salva Perú! De Arrascaeta dispara dentro del área, pero el balón pasa cerca y evita el primero de Uruguay.

4′ 🟨 Marcos López es amonestado tras una falta sobre Federico Valverde. Uruguay gana un tiro libre peligroso cerca del área peruana.

3′ 📌 Perú mantiene la posesión en los primeros minutos, intentando marcar el ritmo del partido frente a Uruguay.

¡Inicia el partido en Montevideo! 🇺🇾⚽🇵🇪

El árbitro da el pitazo inicial en el mítico Centenario. Perú busca un triunfo clave ante Uruguay por las Eliminatorias 2026.

La Selección Peruana se juega hoy su última carta en las Eliminatorias 2026 frente a Uruguay, en el histórico estadio Centenario de Montevideo. Con apenas 12 puntos acumulados, la ‘blanquirroja’ marcha penúltima en la tabla de posiciones, a seis unidades de la zona de repechaje que otorga una esperanza mínima de clasificación al próximo Mundial.

El equipo dirigido por Óscar Ibáñez necesita vencer a la ‘celeste’ y repetir el triunfo ante Paraguay en la fecha final, además de esperar que rivales directos como Venezuela y Bolivia no sumen en estas dos jornadas. Solo un milagro podría volver la ilusión a los peruanos de ver nuevamente a la ‘bicolor’ en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

