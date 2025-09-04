Alianza Lima repudia ataque a mural del Señor de los Milagros en su estadio: "Esto es delincuencia cobarde”

En la madrugada, un grupo de sujetos identificados como barristas e hinchas de Universitario de Deportes llegó en varios vehículos hasta los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, donde realizaron pintas en muros y calles cercanas. La acción también alcanzó a un mural del Señor de los Milagros ubicado en la zona. Al respecto, el administrador del cuadro blanquiazul, Fernando Cabada, en declaraciones con TV Perú, sostuvo: “Lo primero que queremos decir es que el Club Alianza Lima rechaza la violencia en todas sus formas. Son cosas que no son parte del fútbol, no son parte de ningún valor deportivo y son cosas que tienen que radicarse del fútbol aquí y en cualquier otra parte”.

"Esto es delincuencia y cobardía"

El dirigente calificó el ataque como un acto que trasciende lo deportivo. “Condenamos de manera rotunda este acto de cobardía, porque esto es un acto sumamente cobarde. Vienen seis carros de noche, aprovechando la oscuridad, a vandalizar”, señaló, al remarcar que no se trata de rivalidad futbolística sino de violencia sin sentido.

Cabada también hizo hincapié en la gravedad del daño contra el mural religioso. “La desgracia es eso, que estos delincuentes cobardes no solo vandalizan el estadio, vandalizan parte de lo más sagrado que tenemos todos los peruanos. ¿Cuál es la devoción más ascendente y más profunda en los peruanos si no es el Señor de los Milagros?”, expresó, mostrando el impacto que tuvo la agresión a una figura tan representativa para el país.

Finalmente, el administrador envió un mensaje directo a la hinchada aliancista. “Nuevamente, mi invocación es a la no violencia. Alianza Lima no promueve la violencia, nosotros no queremos violencia, estamos en contra de cualquier forma de violencia. Sin embargo, lo que les doy es un mensaje de unidad y que estén tranquilos, que sepan que todos somos un solo puño”, concluyó.