Perú vs Uruguay: la ‘bicolor’ juega hoy su última carta rumbo al Mundial 2026

La selección peruana enfrenta hoy, jueves 4 de septiembre, a Uruguay en el mítico estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez necesita un triunfo para mantener vivas sus opciones de llegar al repechaje, aunque la clasificación depende también de otros resultados.

Con 12 puntos en la tabla, la ‘blanquirroja’ se encuentra penúltima y a seis unidades de la zona de repechaje. El panorama es adverso, pero un triunfo en suelo uruguayo prolongaría la ilusión hasta la última jornada frente a Paraguay. Sin embargo, cualquier tropiezo eliminaría de manera definitiva a Perú del camino hacia el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Por su parte, Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, llega motivado a este duelo, pues de sumar asegurará de forma anticipada su boleto a la Copa del Mundo. Para el técnico argentino sería su tercer pase mundialista, consolidando su proyecto con la ‘celeste’.

La misión de Perú es vencer hoy a Uruguay, derrotar a Paraguay en la última fecha y esperar que rivales directos como Venezuela y Bolivia no sumen puntos. Solo un escenario perfecto permitirá que la ‘bicolor’ mantenga viva la ilusión de disputar el repechaje y alcanzar una clasificación lo cual sería un verdadero milagro futbolístico.

POSIBLES ALINEACIONES

Óscar Ibáñez mandará al campo a Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés y Marcos López en defensa; Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales en el mediocampo; mientras que Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos estarán en ataque.

En la otra vereda, Uruguay alinearía con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; además de Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Olivera.