Eliminatorias Conmebol: Estos son todos los partidos de la fecha

La jornada de hoy promete emociones intensas con cinco partidos clave que definirán el rumbo de las selecciones hacia el Mundial 2026.




Hoy, 4 de septiembre de 2025, se juega la Fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026. Cinco partidos definen el futuro de las selecciones en su camino a Estados Unidos, México y Canadá. Los encuentros, todos a las 6:30 p.m. (hora local) salvo uno, prometen acción y goles.

  • Uruguay vs. Perú - 6:30 p.m. (hora local)
  • Colombia vs. Bolivia - 6:30 p.m. (hora local)
  • Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p.m. (hora local)
  • Argentina vs. Venezuela - 6:30 p.m. (hora local)
  • Brasil vs. Chile - 7:30 p.m. (hora local)

Estos partidos son clave en el camino hacia el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Todos los encuentros están programados para iniciar a la misma hora, según lo estipulado por la CONMEBOL para las fechas finales de las eliminatorias, debido a su importancia para definir las plazas clasificatorias.

Eliminatorias Conmebol: Tabla de posiciones

  • Argentina - 35 puntos (11G, 2E, 3P, 28GF, 9GC)
  • Ecuador - 25 puntos (7G, 7E, 2P, 13GF, 5GC) *
  • Brasil - 25 puntos (7G, 4E, 5P, 21GF, 16GC)
  • Uruguay - 24 puntos (6G, 6E, 4P, 19GF, 12GC)
  • Paraguay - 24 puntos (6G, 6E, 4P, 13GF, 10GC)
  • Colombia - 22 puntos (5G, 7E, 4P, 19GF, 15GC)
  • Venezuela - 18 puntos (4G, 6E, 6P, 15GF, 19GC)
  • Bolivia - 17 puntos (5G, 2E, 9P, 16GF, 32GC)
  • Perú - 12 puntos (2G, 6E, 8P, 6GF, 17GC)
  • Chile - 10 puntos (2G, 4E, 10P, 9GF, 24GC)

