Eliminatorias Conmebol: Estos son todos los partidos de la fecha

Hoy, 4 de septiembre de 2025, se juega la Fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026. Cinco partidos definen el futuro de las selecciones en su camino a Estados Unidos, México y Canadá. Los encuentros, todos a las 6:30 p.m. (hora local) salvo uno, prometen acción y goles.
- Uruguay vs. Perú - 6:30 p.m. (hora local)
- Colombia vs. Bolivia - 6:30 p.m. (hora local)
- Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p.m. (hora local)
- Argentina vs. Venezuela - 6:30 p.m. (hora local)
- Brasil vs. Chile - 7:30 p.m. (hora local)
Estos partidos son clave en el camino hacia el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Todos los encuentros están programados para iniciar a la misma hora, según lo estipulado por la CONMEBOL para las fechas finales de las eliminatorias, debido a su importancia para definir las plazas clasificatorias.
Eliminatorias Conmebol: Tabla de posiciones
- Argentina - 35 puntos (11G, 2E, 3P, 28GF, 9GC)
- Ecuador - 25 puntos (7G, 7E, 2P, 13GF, 5GC) *
- Brasil - 25 puntos (7G, 4E, 5P, 21GF, 16GC)
- Uruguay - 24 puntos (6G, 6E, 4P, 19GF, 12GC)
- Paraguay - 24 puntos (6G, 6E, 4P, 13GF, 10GC)
- Colombia - 22 puntos (5G, 7E, 4P, 19GF, 15GC)
- Venezuela - 18 puntos (4G, 6E, 6P, 15GF, 19GC)
- Bolivia - 17 puntos (5G, 2E, 9P, 16GF, 32GC)
- Perú - 12 puntos (2G, 6E, 8P, 6GF, 17GC)
- Chile - 10 puntos (2G, 4E, 10P, 9GF, 24GC)