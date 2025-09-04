Jorge Fossati se queja de árbitros peruanos en medio uruguayo: “Parece que buscan que la U no salga campeón”

En diálogo con la emisora uruguaya Sport 890, el estratega fue enfático al señalar que su equipo no está compitiendo en igualdad de condiciones.

El técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, mostró su malestar por la manera en que se viene desarrollando en la Liga 1. En diálogo con la emisora uruguaya Sport 890, el estratega fue enfático al señalar que su equipo no está compitiendo en igualdad de condiciones: “Estamos sufriendo unas contrariedades en el Torneo Clausura”, afirmó.

Críticas a la programación y al arbitraje

El uruguayo cuestionó las decisiones de los organizadores respecto al calendario de partidos. Según sus palabras, “nos han programado partidos sin sentido común”, lo que estaría afectando directamente el rendimiento del plantel merengue. A ello sumó su inconformidad con algunas determinaciones arbitrales, especialmente las que provienen de la tecnología de videoarbitraje.

El también exseleccionador de Perú remarcó que la aplicación del VAR no ha sido imparcial. “Nos han perjudicado con fallos increíbles desde el VAR”, declaró. Para Fossati, estas situaciones no pueden pasar inadvertidas, pues inciden directamente en el desenlace del campeonato.

Finalmente, el entrenador de Universitario dejó entrever que existe un trasfondo que busca frenar el camino de los cremas hacia el título. “Parece que estarían viendo cómo hacen para que Universitario no salga campeón”, expresó, dejando claro que sus críticas apuntan tanto a la organización del torneo como a los responsables de impartir justicia en los partidos.