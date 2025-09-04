Selección Peruana: revelan que técnico Ibáñez no convocaría a Christian Cueva por una antigua “pelea”

A pocas horas del trascendental encuentro entre Perú y Uruguay por la Eliminatorias al Mundial 2026, el periodista Giancarlo Granda reveló que un conflicto personal sería el motivo por el que el técnico Óscar Ibáñez no convoca a Christian Cueva a la selección.

Según el hombre de prensa, la pelea entre el futbolista, que hoy destaca en el equipo Emelec de Ecuador, ocurrió hace medio año aproximadamente, cuando “Aladino” jugaba en el club Cienciano y Óscar Ibáñez era el entrenador de la escuadra cusqueña.

MOTIVOS DE LA PELEA

“El técnico Ibáñez no lo convoca porque tiene un lío con Christian Cueva de hace seis meses. Desde que estaba en Cienciano se pelearon y no se llevan bien”, confesó Giancarlo Granda durante una emisión de un programa en Radio Nacional.

El comunicador no brindó más detalles al respecto, dejando en incógnita los motivos de esa pelea, que sería el motivo de su no convocatoria a la blanquirroja pese al buen momento futbolístico que estaría atravesando en el club ecuatoriano, informa Willax.