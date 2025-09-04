¡Imparable! Ignacio Buse derrota a Taberner y se mete a semifinales en Sevilla

El tenista peruano Ignacio Buse confirmó su gran momento en el circuito al derrotar al español Carlos Taberner, segundo sembrado del Challenger de Sevilla 2025. Con un contundente 6-3 y 6-2, el joven jugador nacional alcanzó las semifinales del torneo en lo que ya es considerada una de sus mejores actuaciones de la temporada.

CAMINO A LAS SEMIFINALES

Buse, primera raqueta del Perú, mostró solidez desde el inicio, dominando con su servicio y agresividad desde el fondo de la cancha. Su victoria se suma a los triunfos previos ante los también españoles Bernabé Zapata Miralles y Pablo Llamas Ruiz, lo que confirma su capacidad para superar a jugadores locales y de experiencia en la superficie española.

En semifinales, Buse aguarda al vencedor del duelo entre David Jorda Sanchis y Daniel Mérida, con la expectativa de continuar su racha y acercarse a su primer título en la temporada.

COPA DAVIS ANTE PORTUGAL

Tras su participación en Sevilla, el peruano regresará a Lima para integrarse a la selección nacional que enfrentará a Portugal en la Copa Davis, serie correspondiente al Grupo Mundial I que se disputará desde el 12 de septiembre.

El desempeño de Buse en el Challenger de Sevilla genera ilusión entre los hinchas, que esperan verlo trasladar este nivel a la competencia por equipos más importante del tenis mundial.