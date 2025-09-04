Selección Peruana: el once que probó Óscar Ibáñez para enfrentar a Uruguay

Christofer Gonzales y Kenji Cabrera aparecen como las principales novedades en la última práctica antes del duelo en Montevideo.

La Selección Peruana cumplió este martes su última jornada de entrenamientos en Montevideo con miras al decisivo encuentro ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En el campo del Estadio Campeón del Siglo, el técnico Óscar Ibáñez probó un once en el que incluyó a Christofer Gonzales y al juvenil Kenji Cabrera, quien podría debutar en la competencia.

Pedro Gallese se mantiene como fijo en el arco. La defensa estaría conformada por Renzo Garcés y Luis Abram en la zaga central, mientras que Luis Advíncula y Marcos López ocuparían los laterales. En el mediocampo, ante la suspensión de Renato Tapia, Erick Noriega acompañará a Yoshimar Yotún, mientras que más adelante se perfila la presencia de ‘Canchita’ Gonzales, quien volvió a la convocatoria tras su buen presente en Sporting Cristal.

En la zona ofensiva, Andy Polo quedó descartado por una molestia muscular y su lugar sería ocupado por Kevin Quevedo por la banda derecha. Sergio Peña se mantendría como enlace, mientras que Kenji Cabrera podría tener su estreno oficial en las Eliminatorias partiendo desde la zona izquierda.

RAMOS SERÁ EL “9”

El ataque será liderado por Luis Ramos como centrodelantero. Con apenas 12 puntos en la tabla y sin opciones de clasificar de manera directa, la Bicolor depende de una combinación de resultados para aspirar al repechaje, por lo que está obligada a sumar en Montevideo frente a una Uruguay ya clasificada.