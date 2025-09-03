Se filtra fallo de Conmebol: Alianza Lima enfrentaría a U. de Chile en cuartos de final de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está a punto de oficializar su fallo en el caso Independiente vs Universidad de Chile, encuentro suspendido por los disturbios ocurridos en Avellaneda el 20 de agosto. Según versiones filtradas, el ente continental daría como clasificado al club chileno, por lo que Alianza Lima ya tendría rival definido en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El periodista deportivo Enrique de la Rosa adelantó que la resolución de Conmebol se conocerá a más tardar este jueves 4 de septiembre, tras escuchar los descargos de ambas instituciones en audiencia realizada en Asunción. Independiente solicitó la reprogramación del partido en cancha neutral, mientras que la U. de Chile alegó no ser responsable de los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América.

De acuerdo con la información difundida, Conmebol se inclinaría por otorgar la clasificación a la U. de Chile, que mantiene ventaja de 2-1 en el marcador global. Con ello, el club chileno sería el rival de Alianza Lima en la siguiente fase, dejando atrás la posibilidad de que los blanquiazules avancen directamente a semifinales por una eventual eliminación de ambos equipos.

FECHAS Y CONDICIONES DE LOS PARTIDOS

Según De la Rosa, el primer encuentro, el cual está programado para el 18 de septiembre a las 19:30 horas, jugaría Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva sin la presencia de hinchas visitantes. La vuelta está programada para el 25 de septiembre y se jugaría en el estadio de Coquimbo, también sin público, debido a una sanción de hasta dos años que recaería sobre la U. de Chile.