Óscar Ibáñez previo al duelo ante Uruguay: “Necesitamos ganar para seguir carrera”

Este jueves desde las 6:30 p.m. en el Estadio Centenario, la Selección Peruana disputará su última opción si busca llegar al Mundial 2026 ante Uruguay. Previo al compromiso ante el plantel ‘charrúa’, el entrenador de la bicolor, Óscar Ibáñez, decidió brindar una conferencia de prensa junto al golero Pedro Gallese.

Durante su intervención, el estratega del combinado nacional destacó la calidad de los jugadores del equipo celeste y aseguró que será complicado, pero buscarán obtener un triunfo para llegar con vida a la última fecha de las Eliminatorias, donde se enfrentarán a Paraguay en el Estadio Nacional, que se espera contar con los hinchas peruanos.

"No tengo dudas de que será un encuentro muy exigente, porque enfrentaremos a una selección con jugadores de gran nivel. Uruguay es un seleccionado importante, con nombres fuertes, que juega de forma muy vertical y exige mucho al rival. Pero estamos preparándonos para eso, porque no solo necesitamos hacer un buen partido, sino ganarlo para seguir en carrera. Imaginamos un encuentro de ida y vuelta", mencionó.

SELECCIÓN PERUANA EN LAS CLASIFICATORIAS

Para nadie es un secreto que esta campaña en las Clasificatorias ha sido una de las más complicadas de la Selección Peruana, que antes de estos dos últimos cotejos se ubica en el noveno puesto con 12 unidades, y a 6 puntos del repechaje. ¿Podrá conseguir la hazaña?