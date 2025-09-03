Ignacio ‘Nacho’ Buse vence a Pablo Llamas y avanza a cuartos del Challenger de Sevilla

Ignacio ‘Nacho’ Buse confirmó su gran presente deportivo al derrotar por 6-3 y 6-1 al español Pablo Llamas en apenas una hora y 13 minutos de juego. Con esta victoria, el peruano se instaló en los cuartos de final del Challenger 125 de Sevilla y sumó puntos importantes que lo impulsan en la clasificación ATP.

CAMINO A LOS CUARTOS DE FINAL

Antes de vencer a Llamas (361° ATP), Buse ya había mostrado solidez frente a Bernabé Zapata, a quien superó por 7-6(3) y 6-3 en un partido de dos horas. Con ambas victorias, el peruano suma ya 16 puntos para el ranking mundial, consolidando su posición como la primera raqueta del país.

Su próximo desafío será este jueves 4 de septiembre ante el español Carlos Taberner, número 99 del mundo, que viene de eliminar al neerlandés Den Ouden (161° ATP). Un duelo que promete alta exigencia y que pondrá a prueba el nivel que Buse ha venido demostrando.

COPA DAVIS EN LIMA

Una vez concluido el torneo en Sevilla, Ignacio Buse regresará a Lima para enfocarse en la serie de la Copa Davis frente a Portugal, programada para los días 12 y 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición. El torneo internacional será una vitrina clave para reafirmar el gran momento que atraviesa y seguir consolidándose en el circuito profesional.