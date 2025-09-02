Periodista peruano sobre llegada de Piero Quispe al Sydney FC: “Liga Australiana está por encima de la Liga 1”

Tras hacerse oficial la llegada de Piero Quispe al Sydney FC procedente de los Pumas UNAM de México, el periodista peruano, Gustavo Peralta comparó la competencia que tendrá el volante peruano en Australia con el campeonato nacional.

En un intercambio de ideas en el programa de la Liga 1 Max, el comunicador aseguró que el campeonato que se disputa en el conteniente de Oceanía se superior al torneo que se disputa en el país.

“No creo que la Liga de Australia sea lo mejor (para Piero Quispe). En el comparativo del ritmo de juego, Australia está por encima y lejos a la Liga Peruana. La Liga Australiana tiene 30 o 35 km/h de velocidad de promedio de balón”, comentó.

BUSCARÁ TENER MINUTOS EN OCEANÍA

Aunque llegó entre bombos y platillos a la Liga Mexicana tras consagrarse campeón con Universitario ante Alianza Lima en 2023 en Matute, Piero Quispe no logró consolidarse en el territorio azteca, por lo que, con su llegada a Oceanía buscará tener minutos.