Piero Quispe es presentado como nuevo refuerzo del Sydney FC de Australia

El mediocampista peruano Piero Quispe fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Sydney FC, el club más laureado de la liga australiana, bajo un acuerdo de cesión anual que contempla la opción de compra definitiva. La noticia se difundió primero en la web institucional del equipo y luego en sus redes sociales oficiales, generando gran expectativa en los hinchas.

El Sydney FC concretó la operación con los Pumas UNAM de México tras rápidas conversaciones que se transformaron en negociaciones formales. El préstamo fue pactado por nueve meses, aunque de manera pública se indicó que la cesión sería por una temporada completa.

El club australiano precisó que existe la posibilidad de adquirir el pase definitivo de Quispe una vez concluido el préstamo, siempre que el jugador cumpla con los objetivos estipulados en su contrato y destaque en la A-League.

QUIERE HACER HISTORIA EN AUSTRALIA

Tras firmar su contrato, Piero Quispe brindó declaraciones al área de prensa del club, donde expresó su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera. “Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú”,

Por su parte, el técnico Ufuk Talay destacó la versatilidad del peruano, subrayando su capacidad para desequilibrar en el mediocampo y encajar en la estructura del equipo. “Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League”, señaló.