Conmebol decidirá esta semana si Alianza Lima tendrá rival o pasa directo a semifinales

Los alegatos presentados ante la Conmebol mantienen en suspenso el camino de Alianza Lima en la Sudamericana. Conoce cuando se conocerá la resolución.

El desenlace de la llave entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile mantiene en expectativa al continente y, en especial, al Perú. La Conmebol anunciará entre jueves y viernes si el partido suspendido en Avellaneda se reprograma o si se toma una decisión administrativa que podría dejar a ambos equipos fuera de competencia. En ese escenario, Alianza Lima accedería directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima a la espera: Conmebol define futuro de Independiente y U. de Chile​

Durante la audiencia, Independiente sostuvo que fue víctima de los incidentes y que los disturbios no pueden imputarse a su hinchada ni a la organización. Por ello, el club argentino pidió reprogramar el encuentro, manteniendo el empate 1-1 con que se suspendió, pero disputándose en cancha neutral para garantizar la seguridad.

Universidad de Chile, en cambio, planteó que el informe arbitral omitió puntos claves y reclamó que se convalide el marcador vigente al momento de la paralización, rechazando una eventual reprogramación. Ambos clubes buscan evitar la derrota administrativa, aunque saben que todo queda en manos de la Comisión de Disciplina de la Conmebol.

Para el hincha peruano, la resolución es trascendental: si alguno de los dos clasifica, enfrentará a Alianza Lima en las semifinales. Sin embargo, si se confirma que ambos quedan eliminados por responsabilidad compartida, el equipo íntimo avanzará sin jugar a la siguiente ronda del torneo continental, un hecho histórico para el club blanquiazul en la Copa Sudamericana.