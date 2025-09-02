Paolo Guerrero destaca cualidades de Erick Noriega: “Posee un increíble potencial”

El último fin de semana, Erick Noriega se estrenó con la camiseta de Gremio en el empate del equipo ante Flamengo, donde fue artífice del empate del plantel, lo que desató, que la prensa brasileña aplaudiera su trabajo en el terreno de juego.

Tras su debut, el atacante y excompañero en Alianza Lima, Paolo Guerrero, manifestó que el volante de la Selección Peruana, tiene muchas cosas que mostrar en el campo de juego, por lo que, considera que el ‘Samurái’ seguirá teniendo momentos importantes.

“Erick tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial", comentó el atacante nacional.

SERÍA EL TITULAR ANTE URUGUAY

A menos de 72 horas del compromiso entre Perú y Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el entrenador de la blanquirroja, Óscar Ibáñez estaría pensado ubicar en el mediocampo a Erick Noriega, debido al buen momento deportivo que vive.