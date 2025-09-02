¿La Selección Peruana puede clasificar al mundial? Estos son los resultados que deben darse para soñar con el repechaje

Perú enfrenta a Uruguay con la obligación de sumar de a tres para mantener viva la esperanza mundialista y esperar otros resultados de Bolivia y Venezuela.

La Selección Peruana afronta un panorama complicado en las Eliminatorias Sudamericanas, pero todavía conserva un pequeño margen de esperanza. Con 12 puntos en la tabla y ubicada en el noveno lugar, la Bicolor está obligada a ganar sus dos últimos compromisos para intentar llegar al repechaje rumbo al Mundial de 2026. El primer examen será este jueves 4 de septiembre frente a Uruguay en el Centenario de Montevideo, un escenario históricamente adverso para los peruanos.

Un camino condicionado por terceros

El séptimo puesto, que brinda el acceso a los play-offs, hoy pertenece a Venezuela con 18 unidades. Detrás, aparece Bolivia con 17 y luego Perú con 12. La única manera de seguir con vida es sumar de a tres contra la Celeste y esperar que tanto la Vinotinto como la Verde tropiecen en sus respectivos duelos frente a Argentina y Colombia. Así, el equipo de Óscar Ibáñez mantendría la ilusión hasta la jornada final.

De darse ese escenario, la definición se trasladaría a Lima, donde Perú recibirá a Paraguay con la obligación de volver a ganar. En paralelo, necesitaría que Venezuela caiga como local ante Colombia y que Bolivia no consiga puntos frente a Brasil en la altura de El Alto. Cualquier tropiezo propio o resultado favorable para sus rivales directos sepultaría la esperanza blanquirroja.

Los referentes de la defensa, como Carlos Zambrano, reconocen la dificultad del reto, pero también insisten en que el grupo no bajará los brazos. “Estamos en una situación complicada, pero vamos a pelear hasta el final. La única manera es ganar y lo intentaremos”, expresó el zaguero, reflejando el sentir de un plantel que se resiste a renunciar al sueño mundialista.