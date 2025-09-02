Uruguay vs. Perú: Ibáñez prepara el retorno de Yotún al 11 y también la inclusión de Noriega

Este jueves la Selección Peruana de fútbol se enfrentará a Uruguay por un partido válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Para ello, el entrenador Óscar Ibáñez prepara un equipo titular con más de una novedad con respecto a las fechas anteriores del certamen continental.

Un de las principales variantes es la inclusión como titular de Erick Noriega quien mostró un gran nivel en su partido de debut en el Gremio de Brasil. También se reporta el posible retorno de Yoshimar Yotún al equipo titular después de muchas fechas fuera del equipo debido a una lesión que lo apartó del fútbol.

Posible once titular de la Blanquirroja

En el arco estará Pedro Gallese; la defensa será una línea de cuatro conformada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López. En el medio campo se tendrá a tres jugadores: Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Sergio Peña. No obstante, en los lugares de Peña y Yotún podrían ingresar Jairo Concha o Christofer Gonzáles.

Finalmente, en el ataque se tienen confirmados a Andy Polo por la derecha y Luis Ramos como centrodelantero y, por la izquierda, el comando técnico tiene la duda entre Kenji Cabrera y Kevin Quevedo.