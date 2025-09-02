Néstor Gorosito se perfila como opción principal para dirigir a la selección peruana

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), evalúa alternativas para el futuro de la selección y el nombre de Néstor Gorosito aparece con fuerza como candidato a tomar las riendas, según reveló el comentarista deportivo Diego Rebagliati.

“A mí me siguen diciendo que Gorosito es un nombre que gusta, pero todavía falta mucho por definir", expresó Rebagliati en su programa 'D&T', destacando que desde la FPF valoran el desempeño del argentino al frente de Alianza Lima, tanto en el torneo local como en la Libertadores.

OSCAR IBÁÑEZ Y UN FUTURO EN SUSPENSO

Si bien Ibáñez dirige a la selección en este cierre de proceso, su continuidad es incierta. El técnico concluirá el 2025 con amistosos programados en las fechas FIFA de octubre y noviembre. Posteriormente, el director general de la FPF, Jean Ferrari, hará un balance de su trabajo y definirá si se mantiene en el cargo o si se opta por un entrenador de mayor experiencia.

El antecedente de Jorge Fossati, quien pasó de ser campeón con Universitario a técnico de la Bicolor, abre camino a la posibilidad de que Gorosito repita la fórmula. Desde Videna ven con buenos ojos su gestión en Alianza Lima y lo consideran un perfil atractivo para el siguiente proceso eliminatorio.