Selección peruana de canotaje conquista 14 medallas en el Panamericano y Sudamericano de Asunción 2025

Con cuatro oros, seis platas y cuatro bronces, el equipo nacional brilló en Paraguay y destacó la actuación de Johana Padilla con tres títulos individuales.

Con esfuerzo, garra y corazón, la selección peruana de canotaje volvió a dejar en alto el nombre del país al conquistar 14 medallas —entre ellas 4 de oro— en el Campeonato Panamericano y Sudamericano 2025, disputado del 26 al 29 de agosto en la Bahía de Asunción, Paraguay.

Respaldado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el equipo nacional tuvo como gran figura a Johana Padilla, quien se alzó con tres preseas doradas en las modalidades individuales de C1-1000m, C1-500m y C1-200m (categoría Junior). Padilla, además, había representado al país en los recientes Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El otro oro llegó gracias a la dupla conformada por Max Chistama y Willian Figueroa, que se impuso en la prueba de C2-1000m Junior. La pareja también sumó una plata en C2-500m y un bronce en C2-200m.

Entre los demás medallistas resaltan:

Daniela Runciman, con dos platas en C1-1000m Cadete y C1-500m Cadete.

Max Chistama, con una plata en C1-500m Junior y un bronce en C1-200m Junior.

Willian Figueroa, con una plata en C1-1000m Junior.

Johana Padilla y Daniela Runciman, quienes juntas lograron tres platas en C2-1000m, C2-500m y C2-200m Junior.

En total, la cosecha nacional fue de 4 oros, 6 platas y 4 bronces, lo que permitió a la delegación finalizar en el sexto puesto del medallero general.

El campeonato reunió a representantes de 11 países: Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico.

Este logro es resultado del trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Canotaje, en el marco de la preparación rumbo a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.