¡Orgullo peruano! Deysi Castro gana oro en Sudamericano de Maratón 2025

El atletismo peruano vuelve a brillar en la escena internacional gracias a Deysi Castro, quien se consagró campeona en el Campeonato Sudamericano de Maratón 2025. La competencia se realizó en Asunción, Paraguay, y reunió a las mejores fondistas del continente. Con este triunfo, Castro se convierte en la primera atleta huancavelicana en obtener un título sudamericano en atletismo, un hecho histórico para el deporte nacional.

CAMPEONA SUDAMERICANA CON SELLO HUANCAVELICANO

La fondista registró un tiempo oficial de 2 horas, 43 minutos y 39 segundos, superando a la ecuatoriana Rosa Chacha (2h 45m 9s) y a la paraguaya María Vásquez (2h 50m 35s). “Este triunfo es para mi tierra Huancavelica y para todo el Perú”, declaró emocionada la atleta, quien recibió una ovación en el podio.

El logro de Castro reafirma la presencia de atletas peruanos en el máximo nivel. Además, el equipo masculino conformado por Junior Abarca, Davero Ramos y Nelson Ito también subió al podio tras ganar la medalla de bronce en la prueba por equipos.

CAMINO DEL TRIUNFO INTERNACIONAL

Deysi Castro viene acumulando éxitos en los últimos años. En 2024, fue campeona de la Maratón Internacional Meseta del Bombón en Cerro de Pasco, imponiéndose en la categoría élite damas. En 2025, logró el tercer lugar en la Maratón de los Andes en Huancayo y el cuarto puesto en la Maratón de Lima. Su constancia la ha consolidado como una de las fondistas más destacadas de la región.

Junto a Castro, otras peruanas también han dejado huella. Thalía Valdivia, por ejemplo, obtuvo la medalla de plata en la Maratón Ciudad de México 2025, con un tiempo de 2 horas, 32 minutos y 27 segundos, confirmando que el atletismo peruano femenino vive uno de sus mejores momentos.