Oliver Sonne se ofrece como ‘9’ en la selección bicolor para las Eliminatorias 2026

La selección peruana afronta la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con la presión de sumar puntos y resolver su déficit en ataque. En este contexto, Oliver Sonne, conocido como el ‘Vikingo’, levantó la mano para ocupar un rol inédito: ser el ‘9’ del equipo. Al ser consultado sobre si podía jugar como único atacante, el jugador respondió con un breve pero contundente: “Sí puedo”.

BUSCA REINVENTARSE

Oliver Sonne, lateral derecho de 24 años, ha tenido una participación progresiva en la Blanquirroja. Debutó en 2024 ante Ecuador y desde entonces ha sumado 364 minutos en siete partidos de Eliminatorias, generalmente como revulsivo. Bajo el mando de Jorge Fossati y, más recientemente, de Óscar Ibáñez, ha sido un recurso secundario, pero su entusiasmo y versatilidad lo han mantenido en la órbita de la selección.

El futbolista, oriundo de Dinamarca y con raíces peruanas, señaló que atraviesa un buen momento en Inglaterra con Burnley. “Es un buen equipo y estoy en una buena temporada. Estoy feliz”, comentó antes de unirse a los entrenamientos de la Bicolor.

BURNLEY, LA VITRINA INTERNACIONAL DE SONNE

Tras destacar en el Silkeborg IF de Dinamarca, Sonne fichó por Burnley a inicios de 2025. Aunque empezó con altibajos en la Premier League, logró mostrar otra faceta en la Carabao Cup al anotar un gol decisivo frente al Derby County, lo que clasificó a su club a la tercera ronda. Ese tanto elevó su confianza y lo motivó a buscar mayor protagonismo, incluso en un rol distinto al que suele desempeñar.

Con juventud, profesionalismo y ahora con la osadía de proponerse como delantero, Sonne intenta abrirse paso como una de las piezas más prometedoras de la selección peruana, en un momento en el que el gol es la gran deuda del equipo nacional.