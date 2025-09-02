Técnico de Pumas sobre salida de Piero Quispe: “Es una decisión personal, tenía otras opciones”

Efraín Juárez confirmó que el volante peruano dejó el club mexicano para fichar por el Sydney FC de Australia, pese a contar con más propuestas.

Efraín Juárez, técnico de Pumas UNAM, se refirió este domingo a la sorpresiva salida de Piero Quispe del conjunto universitario. Tras la victoria sobre Atlas en la Liga MX, el estratega aseguró que la partida del mediocampista peruano fue una decisión personal, aunque este contaba con otras ofertas sobre la mesa.

“Desearle lo mejor a Piero Quispe, que se va un poco lejos. Es una decisión personal, porque también tenía otras opciones”, comentó Juárez en conferencia de prensa. El entrenador destacó, además, que la institución felina ya trabaja en encontrar un reemplazo adecuado para cubrir la baja.

“Estamos a la espera de qué nos trae Santa Claus en septiembre. Llevamos tres o cuatro meses trabajando junto con la directiva y hay opciones muy buenas, pero vamos a escoger pensando en lo que nos puedan aportar tanto dentro como fuera del campo”, añadió el DT auriazul en declaraciones a los medios.

PRÉSTAMO POR UN AÑO

Piero Quispe continuará su carrera en el Sydney FC de Australia, club con el que Pumas UNAM llegó a un acuerdo por un préstamo de un año. El mediocampista de la selección peruana buscará consolidarse en una liga distinta y sumar experiencia internacional en uno de los equipos más tradicionales del fútbol oceánico.