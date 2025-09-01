Sergio Peña pide a Edison Flores para Alianza: “Tiene que vivir la experiencia”

En la última edición del podcast que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ‘Enfocados’, tuvieron como invitado al volante de Alianza Lima, Sergio Peña, quien compartió sus momentos destacados en el extranjero y actualmente en el equipo de La Victoria.

Durante la conversación, Peña fue consultado por el atacante de Universitario, Edison Flores, a quien le dijo que tenía buenas referencias de su trayectoria deportiva, por lo que, pidió que muy pronto pueda vestirse de blanquiazul. “Tiene que vivir la experiencia”.

PIDEN JUGADORES CREMAS EN LA VICTORIA

La revelación de Sergio Peña dio inicio para que Jefferson Farfán también hiciera su solicitud para el arribo a La Victoria del atacante peruano, Raúl Ruidíaz, a quien lo llenó de elogios, destacando sus cualidades dentro del campo. “Ese ‘enano’ es picante; te las clava todas”.

Cabe mencionar que, la conversación surgió después de que Guizasola y Farfán le consultarán a Peña sobre la estadía de Miguel Trauco en Alianza Lima, quien se confesó antes de su arribo a tienda blanquiazul como hincha de la ‘U’.