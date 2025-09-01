Carlos Zambrano previo al partido ante Uruguay: “Nuestra única salvación son los tres puntos”

Este jueves desde las 6:30 p.m. en el Estadio Centenario, Uruguay recibirá a la Selección Peruana por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con el propósito de regalarle una victoria a su hinchada en este proceso.

Previo al compromiso entre los ‘Charrúas’ y el combinado nacional, el defensor de la bicolor, Carlos Zambrano, decidió opinar al respecto y asegura que el plantel buscará dejar todo en el terreno juego para conseguir los tres puntos y así soñar hasta la última jornada con una clasificación a la cita deportiva del próximo año.

"Debemos dejar de lado la tabla, sabemos que estamos complicados, pero en los últimos partidos hemos estado jugando dignamente. Vamos a luchar, ellos saben que Perú nunca ha sido fácil, iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación”, manifestó.

LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE

La Selección Peruana es consciente del complicado momento que atraviesa en este proceso de Eliminatorias. En la tabla de posiciones, el combinado patrio se ubica en el noveno lugar con 12 puntos a seis unidades del puesto de repechaje. ¿Podrá conseguirse el puesto?