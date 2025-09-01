Selección peruana de surf brilla en Costa Rica con cuatro oros en el ALAS Global Tour

El equipo nacional sumó 11 medallas en total en Santa Teresa y ratificó su dominio en el circuito internacional de surf.

La selección peruana de tabla volvió a dejar en alto el nombre del país. Con atletas pertenecientes al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y al Programa Lima 2027 del IPD, el equipo conquistó cuatro medallas de oro en el ALAS Global Tour 2025, realizado en Santa Teresa, Costa Rica.

Los campeones fueron Tamil Martino (SUP Surf Varones), Brianna Barthelmess (Sub 14 Damas), Kailani Vicensini (Sub 14 Varones) y Alejandro Bernales (Sub 18 Varones), quienes demostraron el gran nivel que mantiene el surf peruano en la región.

En total, la delegación alcanzó 11 preseas: 4 de oro, 2 de plata y 5 de bronce.

Plata: María Fernanda Reyes (Longboard Damas) y Camila Sanday (Sub 18 Damas).

Bronce: Gino Pérez (SUP Surf Varones), Raúl Ríos (Open Varones), Camila Sanday (Open Damas), Aissa Chuman (Sub 14 y Sub 18 Damas).

El campeonato reunió a competidores de 20 países, entre ellos Argentina, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Chile, Estados Unidos, España, Israel, Francia, El Salvador, Puerto Rico, Italia, México, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Alemania y Costa Rica.

El ALAS Global Tour 2025 ya pasó por Perú, Chile, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Tras la parada en Santa Teresa, el circuito continuará por el continente y definirá a sus campeones en El Salvador, del 17 al 23 de noviembre.